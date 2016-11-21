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Газета «Городской квартал» - бесплатный рекламный еженедельник, в котором самым подробным образом размещена вся необходимая информация по городу Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. На страницах издания вы найдете коммерческую рекламу, частные объявления, телепрограмму, афишу кинотеатра «Люксор», статьи для широкой аудитории читателей, сканворд, гороскоп, рубрику «Работа для Вас».
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Единственная газета на рынке бесплатной прессы в городе Орехово-Зуево и Ликино-Дулево, распространяемая по почтовым ящикам. Кроме адресного распространения наше издание можно встретить на фирменных стойках в крупных торговых центрах, супермаркетах и магазинах.
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В разделе «Частные объявления» размещены объявления от читателей газеты «Городской квартал». Раздел включает рубрики: недвижимость (продажа, покупка, аренда); авто/мото/запчасти; прочее (продажа и покупка); разное; знакомства. Объявления регулярно обновляются и всегда содержат актуальную информацию.
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Полиграфия - понятие объемное. По многим источникам, полиграфия - это не что иное, как многократное получение одного и того же изображения путем переноса окрасочного слоя с печатной формы на бумажную поверхность или иной материал. Говоря простым языком, полиграфия - это практически вся та печатная продукция, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно.
Без полиграфии и полиграфической продукции в наше время невозможно существование бизнеса, к какой бы сфере он ни принадлежал.
Наша типография оказывает большой спектр услуг в области рекламной и деловой полиграфии, услуги по дизайну и верстке рекламных материалов. Также наши специалисты производят качественную постпечатную подготовку.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Визитки
6. Самокопирующиеся бланки
2. Карманные календарики
7. Папки с нанесением Вашей информации
3. Листовки и флаеры
8. Пакеты с нанесением Вашей информации
4. Буклеты
9. Наклейки
5. Брошюры
10. Баннеры
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ!
НАШИ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ЛИКИНО-ДУЛЕВО ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ!
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