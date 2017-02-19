Реклама в газете «Городской квартал» - Орехово-Зуево - Главная страница
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    Газета «Городской квартал» - бесплатный рекламный еженедельник (полноцветное издание), в котором самым подробным образом размещена вся необходимая информация по городскому округу Орехово-Зуево. На страницах издания вы найдете коммерческую рекламу, рубрику «ПРОспорт», афишу спортивных и культурных мероприятий города Орехово-Зуево, сканворд, гороскоп, рубрику «Работа для Вас», частные объявления.                               
    Тираж газеты 172800 экземпляров в месяц!
    Собственная служба распространения!
   Единственная газета на рынке бесплатной прессы в Орехово-Зуевском районе. распространяемая по почтовым ящикам городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Кроме адресного распространения наше издание можно встретить на фирменных стойках в крупных торговых центрах, супермаркетах, спортивных, культурных учреждениях и магазинах городов Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, деревень Кабаново, Демихово.
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    В разделе «Частные объявления» размещены объявления от читателей газеты «Городской квартал». Раздел включает рубрики: недвижимость (продажа, покупка, аренда); авто/мото/запчасти; прочее (продажа и покупка); разное; знакомства. Объявления регулярно обновляются и всегда содержат актуальную информацию.
    Просматривать объявления могут все пользователи сайта без ограничений, для этого не требуется регистрация. Теперь, чтобы найти нужное объявление, достаточно просто зайти к нам на сайт.

   
    Полиграфия - понятие объемное. По многим источникам, полиграфия - это не что иное, как многократное получение одного и того же изображения путем переноса окрасочного слоя с печатной формы на бумажную поверхность или иной материал. Говоря простым языком, полиграфия - это практически вся та печатная продукция, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно.
    Без полиграфии и полиграфической продукции в наше время невозможно существование бизнеса, к какой бы сфере он ни принадлежал.
    Наша типография оказывает большой спектр услуг в области рекламной и деловой полиграфии, услуги по дизайну и верстке рекламных материалов. Также наши специалисты производят качественную постпечатную подготовку.
 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
      1. Визитки      6. Самокопирующиеся бланки
      2. Карманные календарики      7. Папки с нанесением Вашей информации
      3. Листовки и флаеры      8. Пакеты с нанесением Вашей информации
      4. Буклеты      9. Наклейки
      5. Брошюры      10. Баннеры
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ!
НАШИ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ЛИКИНО-ДУЛЕВО ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ!

Вы можете отправить запрос на электронную почту: reklama@ozkvartal.ru, а также оперативно узнать необходимую информацию у наших менеджеров по телефонам:  +7 (496) 416-91-80, 416-91-77
 

 
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Вышел четырнадцатый номер 2017 года - №14(701)!

Посмотреть онлайн версию нового номера газеты №14(701) от 10 апреля 2017 года Вы сможете по ссылке: "ОНЛАЙН ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ".

А также в онлайн-каталоге печатных изданий "ПРЕССА-ОНЛАЙН" (там же Вы можете оформить онлайн подписку на нашу газету по электронной почте)

 
Категория: Онлайн версия газеты | Просмотров: 25 | Добавил: REtaiL_OZ | Дата: 10.04.2017

Вышел десятый номер 2017 года - №10(697)!

Посмотреть онлайн версию нового номера газеты №10(697) от 13 марта 2017 года Вы сможете в разделе "Онлайн версия газеты" и в онлайн-каталоге печатных изданий "Пресса-онлайн" (там же Вы можете оформить онлайн подписку на нашу газету по электронной почте)

 
Категория: Онлайн версия газеты | Просмотров: 84 | Добавил: REtaiL_OZ | Дата: 13.03.2017

Вышел девятый номер 2017 года - №09(696)!

Посмотреть онлайн версию нового номера газеты №09(696) от 3 марта 2017 года Вы сможете в разделе "Онлайн версия газеты" и в онлайн-каталоге печатных изданий "Пресса-онлайн" (там же Вы можете оформить онлайн подписку на нашу газету по электронной почте)

 
Категория: Онлайн версия газеты | Просмотров: 129 | Добавил: REtaiL_OZ | Дата: 05.03.2017

Вышел восьмой номер 2017 года - №08(695)!

Посмотреть онлайн версию нового номера газеты №08(695) от 23 февраля 2017 года Вы сможете в разделе "Онлайн версия газеты" и в онлайн-каталоге печатных изданий "Пресса-онлайн" (там же Вы можете оформить онлайн подписку на нашу газету по электронной почте)

 
Категория: Онлайн версия газеты | Просмотров: 141 | Добавил: REtaiL_OZ | Дата: 26.02.2017

Вышел седьмой номер 2017 года - №07(694)!

Посмотреть онлайн версию нового номера газеты №07(694) от 17 февраля 2017 года Вы сможете в разделе "Онлайн версия газеты" и в онлайн-каталоге печатных изданий "Пресса-онлайн" (там же Вы можете оформить онлайн подписку на нашу газету по электронной почте)

 
Категория: Онлайн версия газеты | Просмотров: 136 | Добавил: REtaiL_OZ | Дата: 19.02.2017

 
 
 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПРИЕМА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ "ГОРОДСКОЙ КВАРТАЛ":
(496) 416-91-77
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Наши контакты

142600, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 76
(вход с ул. Стачки 1885г.), 2-й этаж

www.ozkvartal.ru
E-mail: reklama@ozkvartal.ru
8 (496) 416-91-80
8 (496) 416-91-77

Время работы

пн. - пт.: 9:00 – 17:00
сб. - вс.: ВЫХОДНОЙ

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