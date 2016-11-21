Полиграфия - понятие объемное. По многим источникам, полиграфия - это не что иное, как многократное получение одного и того же изображения путем переноса окрасочного слоя с печатной формы на бумажную поверхность или иной материал. Говоря простым языком, полиграфия - это практически вся та печатная продукция, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно.

Без полиграфии и полиграфической продукции в наше время невозможно существование бизнеса, к какой бы сфере он ни принадлежал.

Наша типография оказывает большой спектр услуг в области рекламной и деловой полиграфии, услуги по дизайну и верстке рекламных материалов. Также наши специалисты производят качественную постпечатную подготовку.