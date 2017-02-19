Газета «Городской квартал» - бесплатный рекламный еженедельник (полноцветное издание), в котором самым подробным образом размещена вся необходимая информация по городскому округу Орехово-Зуево. На страницах издания вы найдете коммерческую рекламу, рубрику «ПРОспорт», афишу спортивных и культурных мероприятий города Орехово-Зуево, сканворд, гороскоп, рубрику «Работа для Вас», частные объявления.
Тираж газеты 172800 экземпляров в месяц!
Собственная служба распространения!
Единственная газета на рынке бесплатной прессы в Орехово-Зуевском районе. распространяемая по почтовым ящикам городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Кроме адресного распространения наше издание можно встретить на фирменных стойках в крупных торговых центрах, супермаркетах, спортивных, культурных учреждениях и магазинах городов Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, деревень Кабаново, Демихово.
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В разделе «Частные объявления» размещены объявления от читателей газеты «Городской квартал». Раздел включает рубрики: недвижимость (продажа, покупка, аренда); авто/мото/запчасти; прочее (продажа и покупка); разное; знакомства. Объявления регулярно обновляются и всегда содержат актуальную информацию.
Просматривать объявления могут все пользователи сайта без ограничений, для этого не требуется регистрация. Теперь, чтобы найти нужное объявление, достаточно просто зайти к нам на сайт.
Полиграфия - понятие объемное. По многим источникам, полиграфия - это не что иное, как многократное получение одного и того же изображения путем переноса окрасочного слоя с печатной формы на бумажную поверхность или иной материал. Говоря простым языком, полиграфия - это практически вся та печатная продукция, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно.
Без полиграфии и полиграфической продукции в наше время невозможно существование бизнеса, к какой бы сфере он ни принадлежал.
Наша типография оказывает большой спектр услуг в области рекламной и деловой полиграфии, услуги по дизайну и верстке рекламных материалов. Также наши специалисты производят качественную постпечатную подготовку.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Визитки
6. Самокопирующиеся бланки
2. Карманные календарики
7. Папки с нанесением Вашей информации
3. Листовки и флаеры
8. Пакеты с нанесением Вашей информации
4. Буклеты
9. Наклейки
5. Брошюры
10. Баннеры
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ!
НАШИ ЦЕНЫ НА ПОЛИГРАФИЮ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО И ЛИКИНО-ДУЛЕВО ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ!
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